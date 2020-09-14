Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Samsun'da kazada hayatını kaybeden piyade uzman çavuş, askeri törenle toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
14.09.2020 16:40 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:45

Samsun'da kazada hayatını kaybeden piyade uzman çavuş, askeri törenle toprağa verildi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Orhan Gencebay İlkokulu önünde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Piyade Uzman Çavuş Taner Özkan'ın (23) kullandığı 55 ABL 37 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, Kasım Yılmaz yönetimindeki 57 HC 620 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Taner Özkan, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzman Çavuş Özkan yapılan müdahalelere rağmen saat 02.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Taner Özkan'ın Suriye'de sınır ötesi operasyonunda görev yaparken memleketi Samsun'a izne geldiği öğrenildi.

Taner Özkan, Terme ilçesi Kacamanbaşı Mahallesi Hoyrat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Destici Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Metin Özülkü Yasemin Özilhan İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Gökhan Töre Fatih Terim Burak Yılmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Çocuk Milli Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 16:58:03. #1.15#
title