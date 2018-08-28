Kazada Hayatını Kaybeden İki Gencin Cenazesi Morgdan Alındı

Burdur'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere morgdan alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilova ilçesi Başkuyu köyünden Burdur'a gelen 22 yaşındaki Durmuş Taş yönetimindeki 15 LH 362 plakalı araç, dün gece saat 01.30 sıralarında Çendik köyü yakınlarında yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla attı. Kazada Durmuş Taş ile birlikte araçta bulunan 15 yaşındaki Mehmet Koçer hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden iki gencin cenazesi Burdur Devlet Hastanesi'nde otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Yakınları tarafından teslim alınan iki gencin cenazesi Yeşilova'nın Başkuyu köyünde toprağa verildi. - BURDUR