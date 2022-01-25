Kazada hayatını kaybeden Cafer öğretmen, toprağa verildi

Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü, 23 Ocak'ta Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 öğretmen hayatını kaybederken, 9'u ağır 17 yolcu yaralandı.

Baba İsmail İzmirli ve ağabey Murat, taziyeleri kabul etti. İsmail İzmirli, "Çorlu'ya atandı, Çerkezköy'e geçti. Oradan gelirken vefat etti. Tatil için bizim yanımıza geliyordu. Buzlanmadan dolayı kaza olmuş" dedi. Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, kıymetli bir öğretmeni trafik kazasında kaybettiklerini belirterek, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi. Kaymakam Ali Ekber Ateş ise "Bugün acı günümüz. Bir öğretmen kardeşimizi Tekirdağ'daki trafik kazasında kaybettik. Üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailemizin yanına acısını paylaşmaya geldik. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ailemize başsağlığı dileklerini iletti" diye konuştu.