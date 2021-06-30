Kazada duran kalbi yeniden çalıştırılan Sabiha, 6 gün sonra yaşamını yitirdi
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Kazada duran kalbi yeniden çalıştırılan Sabiha, 6 gün sonra yaşamını yitirdi

Kazada duran kalbi yeniden çalıştırılan Sabiha, 6 gün sonra yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan, duran kalbi çalıştırılarak hastanede tedaviye alınan Sabiha Gül Soğancı (24), 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

MALATYA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan, duran kalbi çalıştırılarak hastanede tedaviye alınan Sabiha Gül Soğancı (24), 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 24 Haziran günü İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Baran E. (24) yönetimindeki 44 ACT 347 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sabiha Gül Soğancı'ya çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Soğancı'nın duran kalbini, yaptıkları kalp masajıyla yeniden çalıştırdı. Soğancı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinden tedavisi süren Soğancı, bu sabah doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.


Kazada duran kalbi yeniden çalıştırılan Sabiha, 6 gün sonra yaşamını yitirdi
Kazada duran kalbi yeniden çalıştırılan Sabiha, 6 gün sonra yaşamını yitirdi
Kazada duran kalbi yeniden çalıştırılan Sabiha, 6 gün sonra yaşamını yitirdi
Kazada duran kalbi yeniden çalıştırılan Sabiha, 6 gün sonra yaşamını yitirdi
Kazada duran kalbi yeniden çalıştırılan Sabiha, 6 gün sonra yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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