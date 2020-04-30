Kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
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Kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
30.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:44

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gürçeşme köyü istikametinden Devrek istikametin seyir halinde olan Aytekin Tabakçay isimli motosiklet sürücüsü ile karşı yönden gelen T.G. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Zonguldak'a sevk edildi.

Tabakçay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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