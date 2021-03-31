Kazada ağır yaralanan genç kadın, yaşama tutunamadı
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Kazada ağır yaralanan genç kadın, yaşama tutunamadı

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel
Kazada ağır yaralanan genç kadın, yaşama tutunamadı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHA MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobilde ağır yaralanan 3 kişiden 1'i olan Burcu Güzel (41), 5.5 aydır tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobilde ağır yaralanan 3 kişiden 1'i olan Burcu Güzel (41), 5.5 aydır tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Beyobası mevkisinde geçen 23 Ekim tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Beyhan Aklan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, şarampole devrildi. Kazada sürücü Beyhan Aklan ile yanındaki polis memuru Sadettin Kaplan ve Burcu Güzel yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 5.5 aydır tedavi gören Burcu Güzel, bugün  öğlen saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının eşinden ayrı yaşadığı ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.


Kazada ağır yaralanan genç kadın, yaşama tutunamadı
Kazada ağır yaralanan genç kadın, yaşama tutunamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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