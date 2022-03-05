Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (3)

ŞEHİT POLİS, SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Adıyaman'da kaza yerinde denetim yaptığı sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan Eyüp Saz (26) için memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi. Şehit Saz'ın cenazesi, ilk olarak helallik için Şahinkayası Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra tören için Yüceyurt Camii'ne getirildi. Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Eyüp Saz, tabutu bir süre meslektaşlarının omuzlarında taşındıktan sonra götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,