Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı, Ömer Koç - Güncel
 - Güncelleme:
Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (3)

ŞEHİT POLİS, SON YOLCULUĞA UĞURLANDIAdıyaman'da kaza yerinde denetim yaptığı sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan Eyüp Saz (26) için memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi.

ŞEHİT POLİS, SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Adıyaman'da kaza yerinde denetim yaptığı sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan Eyüp Saz (26) için memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi. Şehit Saz'ın cenazesi, ilk olarak helallik için Şahinkayası Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra tören için Yüceyurt Camii'ne getirildi. Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Eyüp Saz, tabutu bir süre meslektaşlarının omuzlarında taşındıktan sonra götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,


Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (3)

Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (3)

Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (3)

Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (3)

Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (3)

Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (3)

Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (3)

Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (3)

Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Kahramanmaraş, Şehit, Polis, Eyüp, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title