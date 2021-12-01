Kaza yerinden geçerken ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da torununa bakmak için kızı Pınar Kaya'nın evine giderken kamyonun çarptığı Arife Demir (57), yaşamını yitirdi. Bu sırada diğer çocuğunu okula götüren Pınar Kaya, kaza yerinden geçerken ölen kişinin annesi olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tacin Mahallesi 1869 Sokak'ta meydana geldi. Arife Demir, yakında oturan kızı Pınar Kaya'nın küçük yaştaki çocuğuna bakmak için onun evine doğru yola çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Arife Demir'e Mustafa S. (42) yönetimindeki 34 KV 5224 plakalı kamyon çarptı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Arife Demir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.