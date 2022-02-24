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Kaza yaptığı aracını kontrol ederken 20 metrelik falezlerden düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı, Bülent Tatoğulları - Güncel
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Kaza yaptığı aracını kontrol ederken 20 metrelik falezlerden düşüp öldü

ANTALYA'da, kaza sonrası otomobiline bakmak için inen Güngör Erdal (60), yakınlarının uyarısına rağmen yaklaştığı 20 metre yüksekliğindeki falezlerden düşüp yaşamını yitirdi.

FİNİKE, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, kaza sonrası otomobiline bakmak için inen Güngör Erdal (60), yakınlarının uyarısına rağmen yaklaştığı 20 metre yüksekliğindeki falezlerden düşüp yaşamını yitirdi.

Finike ilçesine bağlı Gökbük Mahallesi Karanlık Dere mevkisinde gece yarısı yaptığı kazanın ardından Güngör Erdal, otomobilini kontrol etmek için indi ve çekilmesi için yakınlarından yardım istedi. Bölgenin kayalık olduğunu belirten yakınları, Erdal'ı uyardı. Burada bekleyen Erdal, bir süre sonra dengesini kaybedip 20 metrelik falezlerden düştü. Kaza yerine ulaşan yakınları, Erdal'ın hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Erdal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Güngör Erdal'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Finike, Kaza, Güncel, Haberler

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