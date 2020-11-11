Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı

11.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:55

Son dakika 3. sayfa haberi: Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı Kazada ölen gencin arkadaşı olduğunu gören arkadaşlar, birbirlerine sarılıp ağladı Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı

Kazada ölen gencin arkadaşı olduğunu gören arkadaşlar, birbirlerine sarılıp ağladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden geçerken yardım için duran gençler ölenin arkadaşı Kadir K. olduğunu öğrenince adeta şok oldular.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Nurdağı kara yolu Yamaçoba mevkisi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Kadir K. idaresindeki 27 ABV 003 plakalı Ford Fiesta marka araç hatalı sollama yaparak tam tersi istikamette seyreden Hakan D. kontrolündeki 27 AAF 09 plakalı tır ile karşı karşıya geldi. Kafa kafaya çarpışmamak için ani manevra yapan iki araç da menzefe doğru sürüklenirken tır, kontrolünü kaybeden aracı altına alarak on metre kadar sürükledi. Yaşanan feci kaza sonucu otomobil sürücüsü Kadir K., araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yardım etmek için duran gençler hayatının şokunu yaşadı

Kazadan kısa bir süre sonra tesadüfen olay yerinden başka bir araç ile geçen 3-4 kişilik genç bir grup ise yardım amacıyla kaza yerinde durdu. Aracı tanıyan gençler, ölenin de arkadaşları Kadir K.'nın olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Ölen arkadaşlarının cenazesinin önünde birbirlerine sarılan gençler, göz yaşı döktü.

Feci olayın ardından hayatını kaybeden gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tır şoförü göz altına alındı. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

İlgili Haberler

Son dakika haberi... Park halindeki aracın içinde hayatının şokunu yaşadı, o anlar kamerada
Son dakika haberi... Park halindeki aracın içinde hayatının şokunu yaşadı, o anlar kamerada
Kaza yapan araca bakmak için yavaşlayan araç ikinci kazaya sebep oldu
Kaza yapan araca bakmak için yavaşlayan araç ikinci kazaya sebep oldu
Son dakika haber: Ani manevra yapan otomobil kazaya yol açtı gitti
Son dakika haber: Ani manevra yapan otomobil kazaya yol açtı gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Lütfi Elvan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Özge Özder Timur Selçuk Hazar Ergüçlü Erkan Kolçak Köstendil
Spor Samatta Tisserand Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü Bursa Rusya Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 19:55:13. #1.14#
title