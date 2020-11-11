Son dakika haberi... Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı Kazada ölen gencin arkadaşı olduğunu gören arkadaşlar, birbirlerine sarılıp ağladı Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazaya yardım için duran gençler hayatının şokunu yaşadı

Kazada ölen gencin arkadaşı olduğunu gören arkadaşlar, birbirlerine sarılıp ağladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden geçerken yardım için duran gençler ölenin arkadaşı Kadir K. olduğunu öğrenince adeta şok oldular.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Nurdağı kara yolu Yamaçoba mevkisi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Kadir K. idaresindeki 27 ABV 003 plakalı Ford Fiesta marka araç hatalı sollama yaparak tam tersi istikamette seyreden Hakan D. kontrolündeki 27 AAF 09 plakalı tır ile karşı karşıya geldi. Kafa kafaya çarpışmamak için ani manevra yapan iki araç da menzefe doğru sürüklenirken tır, kontrolünü kaybeden aracı altına alarak on metre kadar sürükledi. Yaşanan feci kaza sonucu otomobil sürücüsü Kadir K., araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yardım etmek için duran gençler hayatının şokunu yaşadı

Kazadan kısa bir süre sonra tesadüfen olay yerinden başka bir araç ile geçen 3-4 kişilik genç bir grup ise yardım amacıyla kaza yerinde durdu. Aracı tanıyan gençler, ölenin de arkadaşları Kadir K.'nın olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Ölen arkadaşlarının cenazesinin önünde birbirlerine sarılan gençler, göz yaşı döktü.

Feci olayın ardından hayatını kaybeden gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tır şoförü göz altına alındı. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI