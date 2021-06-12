Son dakika haberleri! Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım
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Son dakika haberleri! Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım

Son dakika haberleri! Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım
Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda, sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu vinç, bariyeri parçalayarak devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu vinç, bariyeri parçalayarak devrildi. Vinç, yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabilirken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle, Ankara yönünde 3 şerit trafiğe kapatılırken, araç geçişi tek şeritten sağlandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Sönmez idaresindeki 34 LZ 0948 plakalı vinç, Kilyos Mevkii'nde kontrolden çıkarak bariyere vurdu. Bariyeri altına alarak parçalayan vinç, daha sonra devrilerek sürüklenmeye başladı. Vinç, yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Sönmez, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yüzünde ve kolunda sıyrıklar bulunan Fatih Sönmez'e olay yerinde müdahale ederek bandaj yaptı. 

Jandarma ekipleri, başka kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Vincin devrilmesi nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken, Ankara yönüne tek şeritten araç geçişi sağlanıyor. Vincin yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. 

Vinç sürücüsü Fatih Sönmez, kazayla ilgili olarak "Yüzümde ve kolumda hafif sıyrıklar var. Kemerburgaz tarafından geliyordum. Yola çıktım, güneş vurunca biraz mayıştım. Mayışınca da böyle oldu" dedi.


- İstanbul
Son dakika haberleri! Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım
Son dakika haberleri! Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım
Son dakika haberleri! Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım
Son dakika haberleri! Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım
Son dakika haberleri! Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş

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