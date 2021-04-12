Kaza yapan kurye şiparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı
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Kaza yapan kurye şiparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaza yapan kurye şiparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motorlu kurye, şiparişi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motorlu kurye, şiparişi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradı.

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Mehmet Polatoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye kaza yaptı. Çiğköftecide çalıştığı öğrenilen K. D. isimli kurye yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kaza yapan motosikleti bulamayan polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Yaralı şahsın paketi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradığı, kardeşinin kazalı motosikleti alarak paketi götürdüğü öğrenildi. Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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