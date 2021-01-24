Kaza yapan kadın gazetecilere saldırdı
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Kaza yapan kadın gazetecilere saldırdı

24.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:52
Kaza yapan kadın gazetecilere saldırdı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde refüje çarpan kamyonet hasar gördü.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde refüje çarpan kamyonet hasar gördü. Kaza yapan araç sürücüsü Nargün Y. gazetecilere saldırdı. 

Kaza, gece saatlerinde Karasu Yalı Mahallesi Liman Caddesi üzerinde meydana geldi. Nargün Y. idaresindeki 55 RU 754 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki 2 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmeleri nedeniyle 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Sürücü Nargün Y. olay yerinde görüntü çeken gazetecilere pet şişe ile saldırdı. Eşinin yatıştırmaya çalıştığı kadın, olay yerine yakınlarının gelmesiyle daha da öfkelendi. Polisle arbede yaşayan grup bu defa gazetecinin üzerine yürüdü. Olay yerinden uzaklaşan basın mensupları ancak uzaktan görüntü alabildi. 


Kaza yapan kadın gazetecilere saldırdı
Kaza yapan kadın gazetecilere saldırdı
Kaza yapan kadın gazetecilere saldırdı
Kaza yapan kadın gazetecilere saldırdı
Kaza yapan kadın gazetecilere saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent KIZILASLAN

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