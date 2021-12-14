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Kaza yapan Gülçin Ergül'ün sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Kaza yapan Gülçin Ergül'ün sağlık durumu hakkında açıklama geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Gülçin Ergül ile iş insanı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde kaza yapmıştı. Lafçı, hayatını kaybederken Ergül'ün ise sağlık durumu hakkında açıklama geldi

İSTANBUL (Snob Magazin) - Gülçin Ergül ile iş insanı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, İzmir- İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde kaza yapmıştı. Lafçı'nın kullandığı araç, aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarptı. Kazada Lafçı hayatını kaybederken, şarkıcı ise hastaneye kaldırılmıştı.

Gülçin Ergül'ün yakın çevresinden edindiğimiz bilgiye göre şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazadan hemen sonra hastaneye kaldırılan şarkıcının, tedavisine ayakta devam ediliyor. Gülçin Ergül'ün tomografisi çekildikten sonra, müşahede altına alınıp, daha sonra taburcu edileceği öğrenildi.

Kaza yapan Gülçin Ergül'ün sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Kaza yapan Gülçin Ergül'ün sağlık durumu hakkında açıklama geldi

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