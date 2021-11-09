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Kaza yapan araçlar şarampole devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaza yapan araçlar şarampole devrildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde çarpışan otomobiller şarampole devrildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde çarpışan otomobiller şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre; Develi - Sindelhöyük yolu üzerinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma etkisiyle iki otomobil de şarampole devrildi. Kazada yaralı bulunmazken, araçlar incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaza yapan araçlar şarampole devrildi

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