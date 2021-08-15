Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
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Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi

Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta orman yangını söndürme çalışması sırasında kaza kırıma uğrayan uçağın 8 kişilik mürettebatının cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu Morgundan alınırken, 3 Türk için gözyaşları içinde tören düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta orman yangını söndürme çalışması sırasında kaza kırıma uğrayan uçağın 8 kişilik mürettebatının cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu Morgundan alınırken, 3 Türk için gözyaşları içinde tören düzenlendi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına dün müdahale esnasında irtibat kesilmiş, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek uçakta bulunan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden Türk Pilot Serkan Mirzaoğlu, Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın, Koordinatör Edip Uzunoğlu, Kaptan Pilot Evgenii Kuznetsov, 2. Pilot Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov'ın cansız bedenleri olayın yaşandığı yerden helikopterler yardımıyla alınarak Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Morguna getirildi. Buradaki işlemlerin ardından 5'i Rus toplam 8 kişinin cansız bedeni önce ambulans ile havalimanına, oradan da askeri helikopterle Adana'ya gönderildi. Saat 01.00 sıralarında Adana Havalimanı'na gelen helikopterden alınan cenazeler, cenaze araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.

Cenazelerin otopsi işlemi tamamlandıktan sonra akşamüzeri adli tıp kurumu morgundan alındı. 5 Rusya uyruklu mürettebat Adana Havalimanı'ndan memleketlerine gönderildi. 3 Türk için Adana Orman Bölge Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törende 3 Türkün Türk bayrağına sarılı cenazeleri alana getirilince aileleri gözyaşlarına boğuldu. Aileler tabutlara sarılarak ağıtlar yakıp ağladı. Adana Valisi Süleyman Elban ise törene katılarak 3 Türkün yakınlarına başsağlığı diledi. Okunan duaların ardından Türk Pilot Serkan Mirzaoğlu memleketi Elazığ'a, Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi. Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu ise hastanenin morguna götürülürken yarın sabahleyin Burak Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen 3 Türk için tören düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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