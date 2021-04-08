Kaza kırıma uğramak ne demek? Kaza kırım raporu nedir?

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu. Bu gelişme sonrasında uçağın düşmesiyle ilgili uçağın kaza kırıma uğrağı ve kesin düşme nedeni için kaza kırım ekibinin incelemesinden sonra açıklanacağı söylendi. Peki, kaza kırıma uğramak ne demek? Kaza kırım raporu nedir? Kaza kırım nedir?

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu. Bu gelişme sonrasında uçağın düşmesiyle ilgili uçağın kaza kırıma uğrağı ve kesin düşme nedeni için kaza kırım ekibinin incelemesinden sonra açıklanacağı söylendi. Peki, kaza kırıma uğramak ne demek? Kaza kırım raporu nedir?Kaza kırım nedir? İşte detaylar haberimizde....

KAZA KIRIMA UĞRADI NE DEMEK?

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Milli Savunma Bakanlığı da olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada '' Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

KIRIM NEDİR?

Sektörde, bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselere denir.

KAZA KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?

Kaza kırım sonucu düşen uçak ve helikopterlere kaza kırım ekipleri müdahale ediyor. Havacılık sektöründe meydana gelen kazalar kaza kırıma uğramak adı ile anılır. Helikopterin tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Bu tarz olaylarda can kaybının olmaması kırım anlamına gelir. Can kaybının olması durumunda olay 'kırım' değil 'kaza' şeklinde ifade edilir.

UÇAKTA KIRIM NEDİR?

Uçağın kırıma uğraması da donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelir. Uçağın kırıma uğraması ifadesi can kaybının olmadığı bir kaza anlamını taşıyabilir. Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır. Uçağın iniş ve kalkışında ya da hava koşullarındaki olumsuzluklarla uğradığı hasarı anlatabilir.

KAZA KIRIM EKİBİ

Uçak ve helikopter kazalarının nedenini, nasıl geliştiğini, ortaya çıkan hasarı herkes ve her şeyden önce inceleyen ekip. Havacılıkta tüm kazalara ilk müdahale eden, her havacılık biriminde (havaalanı, üs, teknik bakim merkezi) bulunan, yetkili kişilerden oluşan ekiptir. Kaza mahallini ilk inceleyip raporu veren bu birimdir.

KAZA KIRIM RAPORU NEDİR, NASIL OLUŞTURULUR?

Kaza kırım raporu, hasar raporudur. Genellikle uçak ve helikopter kazalarını ilgilendirir. Kazaların nasıl geliştiğini, nedenini, ortaya çıkan hasarı inceleyen ekip; bu raporla kaza öncesi dönem ile ilgili bulabildikleri düzensizlikleri anomalileri birleştirip kazanın sebebini açıklarlar.

Uçak ve helikopter kazalarının nedenini, nasıl geliştiğini, ortaya çıkan hasarı herkes ve her şeyden önce inceleyen ekip. Havacılıkta tüm kazalara ilk müdahale eden, her havacılık biriminde (havaalanı, üs, teknik bakim merkezi) bulunan, yetkili kişilerden oluşan ekiptir. Kaza mahallini ilk inceleyip raporu veren bu birimdir.