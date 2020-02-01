Kaza geçirip eşinin zorla hastaneye götürdüğü adam, hayatını kaybetti
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Kaza geçirip eşinin zorla hastaneye götürdüğü adam, hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet kazası geçirip eve gelen bir kişi, eşinin ısrarı ile gittiği hastaneye hayatını kaybetti.

01.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:04
Kaza geçirip eşinin zorla hastaneye götürdüğü adam, hayatını kaybetti

'nın ilçesinde motosiklet kazası geçirip eve gelen bir kişi, eşinin ısrarı ile gittiği hastaneye hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye önceki gece saat 01.30 sıralarında evine yaralı olarak gelen Mehmet , eşine motosiklet kazası yaptığını söyledi. Hastaneye gitmek istemeyen Gülay'ı eşi ve üst kat komşusu zorla hastaneye götürmeye ikna eti. Manavgat Devlet Hastanesine götürülen Gülay, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Gülay'ın hastaneye geldiğinde başından ve omzundan darbe aldığı belirtildi.


Gülay'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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