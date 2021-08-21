Kaza geçiren Kubilay Aka'dan ilk açıklama geldi
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Kaza geçiren Kubilay Aka'dan ilk açıklama geldi

Kaza geçiren Kubilay Aka'dan ilk açıklama geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz hafta evinde talihsiz bir kaza geçiren Kubilay Aka, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Aka'nın son durumu...

Oyuncu Kubilay Aka, rol aldığı 'Bunu Bi Düşünün' adlı dizinin tanıtımında objektif karşısına geçti.

Geçtiğimiz hafta evinde talihsiz bir kaza geçirerek, düşen ve kafasına dikiş atılan Aka, muhabirlerle sohbet etti.

"ŞEKERDEN ŞÜPHELENİYORUZ"

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, "Vallahi şekerden şüpheleniyoruz, tekrar bir kontrol ettireceğiz dikişler çıktıktan sonra. Evde bir düşüp, bayıldım. Kafam cama girmiş. Dikiş attırdık, çok şükür tomografide kötü bir şey çıkmadı. Allah daha kötüsünden korusun." dedi. (Habertürk-Tolga Aslan)

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Kubilay Aka, 12 Nisan 1995'de İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünü bitirmiştir.

Televizyon dizileri:

2016-2017/Vatanım Sensin/Ali Kemal/Yardımcı oyuncu

2017-2021/Çukur/Celasun Gümüş/Yardımcı oyuncu

2021/Cam Tavanlar/Cem/Başrol oyuncusu

Sinema filmleri:

2017/Arif V 216/Yakışıklı Kemal/Yardımcı Karakter

2018/Aşk Bu mu? /Umut/Başrol Oyuncusu

İnternet dizileri:

2020 - Aşk 101 Kerem Başrol Oyuncusu

2021 - Aşk 102 Kerem Başrol Oyuncusu

Kaza geçiren Kubilay Aka'dan ilk açıklama geldi

Kaynak: Snob Magazin

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