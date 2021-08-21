Kaza geçiren Kubilay Aka'dan ilk açıklama geldi
Geçtiğimiz hafta evinde talihsiz bir kaza geçiren Kubilay Aka, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Aka'nın son durumu...
Oyuncu Kubilay Aka, rol aldığı 'Bunu Bi Düşünün' adlı dizinin tanıtımında objektif karşısına geçti.
Geçtiğimiz hafta evinde talihsiz bir kaza geçirerek, düşen ve kafasına dikiş atılan Aka, muhabirlerle sohbet etti.
"ŞEKERDEN ŞÜPHELENİYORUZ"
Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, "Vallahi şekerden şüpheleniyoruz, tekrar bir kontrol ettireceğiz dikişler çıktıktan sonra. Evde bir düşüp, bayıldım. Kafam cama girmiş. Dikiş attırdık, çok şükür tomografide kötü bir şey çıkmadı. Allah daha kötüsünden korusun." dedi. (Habertürk-Tolga Aslan)
KUBİLAY AKA KİMDİR?
Kubilay Aka, 12 Nisan 1995'de İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünü bitirmiştir.
Televizyon dizileri:
2016-2017/Vatanım Sensin/Ali Kemal/Yardımcı oyuncu
2017-2021/Çukur/Celasun Gümüş/Yardımcı oyuncu
2021/Cam Tavanlar/Cem/Başrol oyuncusu
Sinema filmleri:
2017/Arif V 216/Yakışıklı Kemal/Yardımcı Karakter
2018/Aşk Bu mu? /Umut/Başrol Oyuncusu
İnternet dizileri:
2020 - Aşk 101 Kerem Başrol Oyuncusu
2021 - Aşk 102 Kerem Başrol Oyuncusu
Kaynak: Snob Magazin