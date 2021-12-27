Son dakika haberleri! KAZ GÖLÜ'NDE TABLO GİBİ MANZARA - Haberler
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Son dakika haberleri! KAZ GÖLÜ'NDE TABLO GİBİ MANZARA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... TOKAT'ta kuşların göç yolunda bulunan Kaz Gölü'nde kışla birlikte tabloları aratmayan görüntüler oluştu.

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta kuşların göç yolunda bulunan Kaz Gölü'nde kışla birlikte tabloları aratmayan görüntüler oluştu.

Tokat'ın Pazar ilçesinde yer alan ve 'Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' olan Kaz Gölü manzarası ile hayran bırakıyor. Havadan dron ile görüntülenen Kaz Gölü'nde seyrine doyum olmayan manzaralar oluştu. Yaklaşık 110 kuş türüne ev sahipliği yapan göl, yaz-kış farklı güzelliğe bürünüyor.

Son dakika haberleri! KAZ GÖLÜ'NDE TABLO GİBİ MANZARA

Son dakika haberleri! KAZ GÖLÜ'NDE TABLO GİBİ MANZARA

Son dakika haberleri! KAZ GÖLÜ'NDE TABLO GİBİ MANZARA

Son dakika haberleri! KAZ GÖLÜ'NDE TABLO GİBİ MANZARA

Son dakika haberleri! KAZ GÖLÜ'NDE TABLO GİBİ MANZARA

Son dakika haberleri! KAZ GÖLÜ'NDE TABLO GİBİ MANZARA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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