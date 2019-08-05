Kaz Dağları için soyunan Elif Kaya kimdir?

Şarkıcı Elif Kaya, Kaz Dağları için soyunarak Instagram hesabından paylaşım yaptı. Olayın ardından Elif Kaya'nın hayatı merak edilmeye başladı. Elif Kaya kaç yaşında? Elif Kaya şarkıları…

ELİF KAYA KİMDİR?

Kaya, 1988 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk yılları İstanbul'da geçmiş olan şarkıcının, 1.66 cm boyunda, kilosu 55 ve göz rengi ise Kahverengidir.

YARIŞMADAN SONRA İLK ALBÜMÜNÜ ÇIKARDI

Elif Kaya, 12 yaşında beste yapmaya başladı ve ailesine haber vermeden müzik yarışmasına katılarak ilk 12 içinde yer aldı. Yarışmada Melekler isimli grupla beraber şarkılar söyledi,akabinde ise 2009 yılında profesyonel şarkı söylemeye başladı. İlk olarak vokallik yaparak kariyerine adım atan Kaya, 2013 tarihinde Veliaht isimli şarkı yarışmasına katıldı. Yarışmanın ardından 2014 tarihinde ilk albümünü çıkardı. Genç şarkıcı, albümüne "Karanlık Dünyam" adını verdi.

2016 tarihinde single bir albüm ile büyük bir çıkış yakalayn Elif Kaya, "Bir Bilebilsen" isimli parçayı kendine has yorumu ile seslendirdi ve klibi milyonlarca insan tarafından izlendi. 2017 tarihinde ''Aşklarca'' isimli yine bir single albüm çıkarttı.