Kaytazdere'ye 229 konutluk proje

03.10.2019 12:49

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere Belediyesi, beldede 229 konutluk toplu konut projesi için düğmeye bastı. Renova Gayrimenkul A.Ş. ve Kaytazdere Belediyesi ortaklığı ile gerçekleştirilecek olan projede inşa edilen konutların 20 ayda anahtar teslimi yapılacak.



229 konutluk konut projesinin lansmanı ise Kaytazdere Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal ve Renova Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çapçı katıldı. Ali Kangal, projeyi, "Bu proje rantın halka döndüğü ilk projedir" sözleri ile tanıttı. Kangal konuşmasında, "2014/2019 yıllarında yaptığımız en büyük projelerden birisi kültür merkezimiz. 2014 yılında Kaytazdere bizimle değişecek diyerek yola çıktık. Birçok projeyi hayata geçirdik. Bu vaatlerden birisi olan yat limanı hariç neredeyse bütün projelerimizi hayata geçirdik. Bunları yaparken borçlanmadan bu hizmetleri yürütmeyi hedefledik. Şu anda belediyemizin hiçbir kuruma borcu bulunmuyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Bu 5 yıllık sene içerisinde paramız kadar hizmetler ürettik. Kaytazdere'nin nerede olduğunu bilmeyenler bile artık beldemizi biliyor. Kaytazdere bölgemizin parlayan yıldızı olacak. Bu süreçte kentsel yenilenmeyi hızlandırmayı, hizmetlerin halka eşit yayılmasını halkın kaliteli ve ucuz konutlarda yaşamasını arzu ediyoruz. Deprem gerçeği hepimizin malumu. Depreme dayanıklı ve ucuz konut yapımını başlatıyoruz. Halkımız her şeyin en iyisine layıktır. Hayata geçireceğimiz bu projelerle Kaytazdere'miz yeni bir çehreye kavuşacaktır. 229 konutluk toplu konut projesinin temellerini önümüzdeki ay atacağız. Belediyemiz ve özel sektör iş birliği ile bu konutların 20 aya yakın bir sürede bitirilmesini hedefliyoruz. 200 bin ile 340 bin TL arasında değişen fiyatlarla halkımıza 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlar inşa edeceğiz. Bu proje rantın halka döndüğü ilk projedir. Bu anlamda belediye meclis üyelerimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hep emlakçı mantığı güdüldü. Arazi al bekle, yapılaşma falan olmuyordu. Her geçen gün hizmet alanı genişliyor, ama Kaytazdere'de ev almak isteseniz ev yok. Kiralık ev dahi bulunamıyordu. Toplu konut projelerinin mevcut dokuyu bozmadan hayata geçirilmesi çok önemliydi. Bugün bunun ilk adımını atmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" dedi.



Konutlar hakkında teknik bilgi veren Renova Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çapçı ise, "Yapımız 5 bin 695 metre kare alan üzerine oturuyor. Biz burada daha çok verimi ön plana çıkartmaya çalıştık. Daha verimli kullandığımız için de daha verimli daireler üretebildik. Burada güzel yaşam alanı oluşturacağız. Bu proje içerisinde bölgenin eksiklerini tamamlayacak sosyal donatılar da yer alacak" diye konuştu.



Ardından 229 konutluk toplu konut projesinin protokolü imzalandı. - YALOVA

Kaynak: İHA