Kayserispor - Trabzonspor maç özeti izle! 2 Ekim Kayserispor - Trabzonspor maç sonucu! Maçın gollerini izle, maç kaç kaç? - Haberler
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Kayserispor - Trabzonspor maç özeti izle! 2 Ekim Kayserispor - Trabzonspor maç sonucu! Maçın gollerini izle, maç kaç kaç?

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Kayserispor - Trabzonspor maç özeti izle! 2 Ekim Kayserispor - Trabzonspor maç sonucu! Maçın gollerini izle, maç kaç kaç?

Kayserispor - Trabzonspor maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın ardından futbol severler Kayserispor - Trabzonspor maç özeti yayınlandı mı? Maçın gollerini kim attı? Maç gollerini izleme linki var mı? merak etti. Kayserispor - Trabzonspor maç özeti izle! 2 Ekim Kayserispor - Trabzonspor maç sonucu! Maçın gollerini izle, maç kaç kaç?

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi. Kayserispor - Trabzonspor maç özeti izle! 2 Ekim Kayserispor - Trabzonspor maç sonucu! Maçın gollerini izle, maç kaç kaç? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Süper Lig'e geldiği 2019-20'den bu yana hiçbir oyuncu Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'tan daha fazla gol atamadı. Bakasetas, ligin 8. haftasında 4 gol, 3 asiste ulaştı.

Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse anlayamadı

KİMSE ANLAMADI

Yunan yıldız, 12. dakikada Nwakaeme'den aldığı pas sonrası bir an boşta kaldı. Hiç bekletmeden vuruşunu yapan Yunan yıldız, nefis falsoyla kalecinin tuttuğu köşeye golü attı. Havada falso kazanan topu herkes şaşkınlıkla takip etti. Bakasetas'ın bu sezonki performansı ve golü sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Anastasios Bakasetas 12. dakika - Trabzonspor

Emrah Başaran 41. dakika - Kayserispor

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Haber: Kayserispor - Trabzonspor maç özeti izle! 2 Ekim Kayserispor - Trabzonspor maç sonucu! Maçın gollerini izle, maç kaç kaç? - Haberler
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