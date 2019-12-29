Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

29.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:15

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 6 gördü.

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon ilk kez 6 gol yedi. Ligde oynadığı 17 maçta kalesinde 42 gol gören sarı kırmızılılar, en farklı mağlubiyetini Trabzonspor karşısında aldı. Kalesinde ilk kez 6 gol gören Sarı-Kırmızılılar, ilk yarıda Göztepe, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında 4'er gol gördü. Galatasaray ve Gaziantep maçlarında kalesinde 3'er gol gören Kayserispor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Antalyaspor maçlarında ise 2'şer gol yemişti.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İHA