Kayserili iş insanının öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli yakalandı

KAYSERİ'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin ölümüne ilişkim soruşturma kapsamında aranan şüpheli Vedat Kılıç, Gaziantep 'te sahte kimlikle yakalandı.

Çimento firması sahibi Orhan Adıbelli, geçen yıl 4 Ağustos'ta, iş yerinde Emrah Y. tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Polisin 270 kişi ile yüz yüze görüşme yapıp, 750 saatlik kamera görüntüsünü incelemesi sonucu iş insanını öldürdüğü tespit edilen Emrah Y., Gaziantep'te yakalandı. Cinayeti 2 milyon euro karşılığında işlediği ileri sürülen Yıldırım'ın ifadesi doğrultusunda 4 kişi daha gözaltına alınarak tutuklandı.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE YAKALANDI

Olayla ilgili olarak aranan ancak bulunamayan şüpheli Vedat K.'nın Gaziantep'te bulunduğu bilgisi üzerine, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin kardeşine ait kimliği kullandığını belirleyen polis Vedat K.'yı, akşam saatlerinde Münifpaşa Mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

- Gaziantep

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ