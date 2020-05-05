Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu

Bir süre önce gezmek için Kayseri'ye gelen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle ülkesi Danimarka'ya dönemeyen 22 yaşındaki Malene Jorgensen, ramazan ayının manevi atmosferinden etkilenerek Müslüman oldu.