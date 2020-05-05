Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu
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Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu

Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu
05.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:07

Bir süre önce gezmek için Kayseri'ye gelen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle ülkesi Danimarka'ya dönemeyen 22 yaşındaki Malene Jorgensen, ramazan ayının manevi atmosferinden etkilenerek Müslüman oldu.

Danimarka vatandaşı 22 yaşındaki Malene Jorgensen, İslamiyet'i seçerek "Zehra" adını aldı.

Jorgensen, ülkesinden bir süre önce çalışmak için turizm merkezi Alanya'ya geldi. İş arkadaşı Mustafa Apılı ile bir süre önce Kayseri'ye gezmeye gelen Jorgensen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle dönemedi.

Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu

Burada Kayserili olan iş arkadaşı Apılı'nın ailesiyle tanışan Jorgensen, ramazan ayının manevi atmosferinden etkilenerek Müslüman olmak istediğini söyledi.

Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu

İl Müftülüğüne başvuran Jorgensen, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Zehra" adını aldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Şahin Güven, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi ve dua okudu.

Güven'in ihtida belgesi verdiği kadına, İngilizce Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye edildi.

Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu
Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu
Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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