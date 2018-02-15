KAYSERİ/ Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.



Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu'nca 17 Şubat Cumartesi günü Şehir Tiyatrosunda "Rüya" isimli oyun sahnelenecek. Anton Çehov'un "Ayı", "Teklif" ve "Tütünün Zararları" adlı eserlerinden uyarlanan oyun, saat 19.30'da izleyiciyle buluşacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenecek diğer bir oyun da "Asım dede ile zamana yolculuk" isimli çocuk tiyatrosu.

Zaman makinesine ilgi duyan Şeyma, Ziya ve Eren'in hikayesini anlatan oyun, 18 Şubat Pazar günü saat 12.00 ve 15.00'te sanatseverlerle bir araya gelecek.

Sivas

Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Elektra" adlı oyun, Sivaslı sanat severlerin beğenisine sunulacak.

Sophokles'in yazdığı ve Zeynep Avcı'nın Türkçeye çevirdiği oyunu Işıl Kasapoğlu yönetti. Oyunda Fikret Urucu, Özlem Öçalmaz, Gökhan Irmak, Kübra Tektaş, Tolga Pancaroğlu ve Melisa Akman rol alıyor.

Oyunda, Troya savaşından zaferle dönen büyük Yunan komutan Agamemnon'un karısı Klytaimnestra'nın, sarayı aşığı ile birlikte yönetmesi anlatılıyor. Babasının intikam arzusuyla yanıp kavrulan Elektra'nın kentte esaret altında bir yaşam sürmesinin konu alındığı oyunu 8 yaş ve üzeri seyircilerin izlemesi tavsiye ediliyor.

Oyun bugün ve yarın saat 19.30'da, 17 Şubat Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30'da izleyiciyle buluşacak.