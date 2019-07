KAYSERİ Tomarza'daki tarihi Ermeni kilisesi kaderine terk edildi

Tomarza'daki tarihi Ermeni kilisesi kaderine terk edildi

Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki tarihi Ermeni Surp Boğos Bedros Kilisesi'nin çatı kaplama taşlarında çatlak ve kırıklar oluştuğu, sütun ile duvarların alt kısımlarında ise sıva dökülmeleri meydana geldiği görüldü. Tomarza Kültür Derneği eski Başkanı Hasan Gürbüz, kilisenin yıkılma tehlikesi olduğunu belirterek, Kitabesi kaybolan kilisenin restore edilip, turizme kazandırılması, en büyük arzumuz dedi.

Tomarza çarşı merkezindeki Ermeni Surp Boğos Bedros Kilisesi, 1837 yılında, yöresel geleneğe uygun olarak, düzgün kesme taş bloklar kullanılıp, yığma teknikle inşa edildi. Bir dönem, 1915 yılından sonra, depo ve sinema salonu olarak kullanılan kilise, aradan geçen zamanda ise bakımsızlığa terk edildi. Çatı kaplama taşlarında çatlak ve kırıklar oluşan kilisenin sütun ve duvarlarının alt kısımlarında ise sıva dökülmeleri meydana geldi. Bakımsızlıktan çatı kısmı otla kaplanan kilisenin saçak silmelerinde de aşınma, kırılma ve çatlak oluştu.

Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün girişimi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararı ile kilise için restorasyon ve dönüşüm projesi hazırlanması amacıyla plan, rölöve ve yapısal sorunları içeren öneri raporu hazırlandığı belirtildi. Yıkılma tehlikesi bulunan tarihi kiliseyle ilgili restorasyon çalışmasının ise yapılmadığı öğrenildi.

'KİLİSE YOK OLMADAN RESTORE EDİLSİN'

Tomarza Kültür Derneği eski Başkanı Hasan Gürbüz, Ermeni Surp Boğos Bedros Kilisesi'nin, 18'inci yüzyılda inşa edildiğini bildiklerini söyledi. Kilisenin tarihi ve mimari yapısıyla önemli kültür mirası olduğunu belirten Gürbüz, Bir dönem depo olarak kullanılan daha sonra da halka açılarak, sinema haline getirilen kilise, şimdi kaderine terk edilmiş durumda. Kitabesi kaybolan kilisenin restore edilerek, turizme kazandırılması, en büyük arzumuz. Şu an dönemi yansıtan freskler, duvarlarda izini koruyor. Güvercin yuvası haline dönen kilise, bakımsızlık ve ilgisizlikten her an yıkılma tehlikesi yaşıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin konuya ilgi göstermesini bekliyoruz. Tomarza'da bulunan bu kilise, yerli ve yabancı tarih severlerin görmesi gereken yerlerden biri. Umarım, kilise yok olmadan restore edilir diye konuştu.

Kaynak: DHA