Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneğinden sarrafın bıçakla yaralanmasına tepki - Haberler

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Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneğinden sarrafın bıçakla yaralanmasına tepki

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneğinden sarrafın bıçakla yaralanmasına tepki

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği, bir sarrafın soyguncu tarafından bıçakla yaralanmasına tepki gösterdi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği, bir sarrafın soyguncu tarafından bıçakla yaralanmasına tepki gösterdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde bir soyguncunun, sarraf Fatih Nergiz'i boğazdan bıçakla yaralayıp kaçtığı aktarıldı.

Nergiz'in, esnaf arkadaşlarının yardımıyla olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Hayati tehlikesi bulunan esnafımızın tedavisi devam ederken, emniyet güçlerimiz olayla ilgili çalışma başlattı. Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği olarak yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Olayın failinin bir an önce yakalanarak gerekli cezayı almasını dilerken, hayati tehlikesi bulunan esnafımızın da sağ salim aramıza dönmesi için dua ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Kayseri, Esnaf, Fatih, Güncel, Haberler

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