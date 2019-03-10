Kayseri Safiye Soyman Eşi ile Yaprak Sarma Yarışmasına Katıldı

Kaysermall Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen yaprak sarma yarışmasına Safiye Soyman eşi sanatçı Faik Öztürk ile katıldı.

KAYSERMALL Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen yaprak sarma yarışmasına, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, ünlü sanatçılar Faik Öztürk ve Safiye Soyman ile davetliler katıldı. Etkinlik öncesi konuşan Faik Öztürk, Kayseri'ye çok sıklıkla geldiklerini belirterek, "Kayseri'de olmaktan çok mutluyuz. Kayseri'de biz çok düğün yaptık.Kayseri'de evlenenlerin yüzde 70'inin düğününe biz geldik. 40 yaşın üstünde ise bizim için fiyat farklıdır. Hangi düğüne ucuz geldik Safiye?" dedi.

Ünlü sanatçılar Ajda Pekkan ve Nükhet Duru'ya gönderme yapan Öztürk, "Özellikle bizi seçtiler. Çünkü Ajda Pekkan'ı getireceklerdi ama onun dişleri takma olduğu için getirmediler. Onun yüzünden bizi getirdiler. Ajda Pekkan ve Nükhet Duru'ya Kayseri yasaktır. Onların dişleri takmadır" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman ise, Kayseri'ye heyecanlı bir şekilde geldiklerini ve bu şehri çok sevdiklerini söyledi. Eşi Faik Öztürk ile ayrılacakları iddiasına da değinen Soyman, "Yıllardır aşk hayatlarımızın sırrı sabırdır. Gel bana sor. Koç burcu olduğu için bu inattır. Onunla geçinmek zordur ama Allah'a şükür bana bir sabır verildi ve sinir uçlarım alındı" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sarma yarışmasına geçildi. Yarışmada, 36 kadın sarma yaparak hünerlerini sergiledi. Jüri'nin yaptığı değerlendirmenin ardından birinciye 750 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye ise 250 TL para ödülü verildi.

Kaynak: DHA