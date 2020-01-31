Kayseri OSB yönetiminden Sivas Valiliği ve Gemerek Kaymakamlığını ziyaret

31.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:41

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Nursaçan ve beraberindeki heyet, Sivas Valisi/ Sivas-Merkez OSB ve Sivas-Demirağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.



Kayseri OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak, Sivas-Merkez 1. OSB Bölge Müdürü Emre Torun ve Sivas - Demirağ OSB Bölge Müdürü Mustafa Beştepe'nin de hazır olduğu ziyarette; sanayimizin kalkınması ve gelişmesi adına, ülkemizin üreten gücü olan OSB'lerde atılabilecek ortak adımlar, OSB'lerin sorunlarını yerinde tespit edilerek birlikte çözüm önerilerinin geliştirmesi, işgücünün niteliğinin artırılması, mesleki eğitim, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, verimlilik, devlet destekleri, dış ticaret, sektörel kümelenme, AR-GE, URGE ve tasarım, kurumlar arası etkili ve dinamik iletişim ağının daha da güçlendirmesi, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı gibi konularda etkin ve verimli çalışmalarda bulunulmasına dair görüş alışverişinde bulunuldu. Sivas - Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden ve Bölge Müdürü Emre Torun'la değerlendirmelerde bulunan Kayseri OSB heyeti, daha sonra Sivas - Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman'ı da ziyaret etti. Ziyarette; Gemerek OSB'de yürütülebilecek ortak çalışma konuları ele alındı. OSBÜK tarafından yapılan görevlendirme ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgeleri ile etkili ve dinamik kurumsal iletişimi güçlendirmek, sorunların yerinde tespitini sağlamak, çözüm önerileri geliştirmek ve yönetim kurulları arasında koordinasyon sağlamak amacıyla, OSBÜK Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi 17 OSB başkanının, Bölge Koordinatörü olarak da görev yapmasını kararlaştırılmış, alınan karar neticesinde OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi olan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Tokat ve Yozgat vilayetlerimizde bulunan 21 OSB'nin Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA