Kayseri'nin yeni dil okulu açıldı
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Kayseri'nin yeni dil okulu açıldı

Kayseri'nin yeni dil okulu Global English House Yabancı Dil Okulu açıldı.

Kayseri'nin yeni dil okulu açıldı
22.07.2020 13:38 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:41

Kayseri'nin yeni dil okulu Global English House Yabancı Dil Okulu açıldı. Akademik İngilizce eğitimlerinin ağırlıkta olduğu okulda, her yaş grubu için genel İngilizce eğitimleri de verilecek.

Talas Anayurt'ta hizmet vermeye başlayan Global English House Yabancı Dil Okulu'nun açılışına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Eğitim hayatımızın önemli bir parçası. Ancak dil öğrenimi de gelişimimiz ve dünyaya açılımımız açısından önemsediğimiz bir alan. Talas, 50 bini öğrenci olmak üzere 171 bin nüfuslu bir ilçe. Güzel ilçemize, girişim yapmaktan korkulan pandemi sürecinde böyle bir eğitim kurumunu kazandırdıkları için genç arkadaşlarımı tebrik ediyor, eğitim kurumunun ilçemiz ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yalçın'ın ardından davetlilere seslenen Global English House Kurucu Müdürü Vesim Boztaş ise, küreselleşen dünya ile birlikte, başta İngilizce olmak üzere yabancı dil eğitiminin lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Söz konusu ihtiyaca yanıt vermek için böyle bir girişimde bulunduklarını belirten Boztaş, "Global English House olarak, IELTS, TOEFL, GRE, PTE gibi yurt dışında eğitim almak için gerekli olan akademik sınavlar ile ülkemizde akademinin kabul ettiği YDS ve YÖKDİL'e yönelik eğitimler verilecektir. Bunun yanı sıra YKS Yabancı Dil Sınavlarına hazırlık, Genel İngilizce, çocuklar için İngilizce eğitimi ve mesleki İngilizce alanlarında da eğitimlerimiz olacaktır. Talas ilçesinde akademik İngilizce eğitiminde tek olan Dil Okulumuz, GRE, TOEFL, PTE ve IELTS eğitimlerinde de Kayseri'de tek olma özelliğini taşımaktadır. Hedefimiz, dil eğitimi ile dünyaya entegre olma çabasına cevap vermektir. Dilimiz dünyamızın sınırlarını belirler, hayata dair rotamızı oluşturur. İstiyoruz ki, yeni bir dil ile sınırlarımızı genişletelim. Global English House olarak, sınırlarınızı genişletmeye ve rotanızı belirlemeye talibiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, açılış kurdelesini kesti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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