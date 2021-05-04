Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Koronavirüse Yenik Düştü
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Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Koronavirüse Yenik Düştü

Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Koronavirüse Yenik Düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Melek Şahin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Melek Şahin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Melek Şahin, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Melek Şahin yarın Bünyan ilçesinde kılınacak olan namazın ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ

Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Koronavirüse Yenik Düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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