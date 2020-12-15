Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için oy kullandı.

Benli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Sağlık Müdürü Benli, yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçti.

AA'nın 100. yılını yeniden tebrik eden Benli, "Yarışmada yer alan fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Geçen yıl da katıldığımız 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına bu yıl maalesef pandeminin gölgesinde katıldık. Haber, yaşam ve spor kategorilerinde oyumuzu kullandık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi üroloji bölümünde görevli doktor Yaşar Başağa da yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün