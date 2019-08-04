KAYSERİ HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

KAYSERİ'de müstakil evin hurdalığında çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi'ndeki Hasdal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki müstakil evin arkasında bulunan hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm bahçeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA