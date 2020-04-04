Kayseri "Evde kal" çağrısına uyuyor
Kayseri'de kentin merkezi konumundaki noktalar "Evde kal" çağrısına uyulmasının etkisiyle boş kaldı.
04.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:49
Kayseri'de kentin merkezi konumundaki noktalar "Evde kal" çağrısına uyulmasının etkisiyle boş kaldı.
Kayseri'de vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Tedbirler öncesinde günde binlerce insanın geldiği Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı ve Mimarsinan Parkı, çağrı üzerine oldukça sakin olduğu görüldü.
Kaynak: AA