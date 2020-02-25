: Kayseri Emniyet Müdürü Karabörk'ten Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne ziyaret

25.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:10

Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Emniyetspor Kulübü Başkanı Saffet Arslan'nın da katıldığı ziyarette, TDP Şube Müdürü Özcan Erdoğdu, faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı.

Erdoğdu, şubesinin 2019 yılı içerisinde 76 metruk bina tespit edip belediyelere yıkılması için bildirim yaptıklarını söyledi.

Güvenlik kamerası taktırılması için 352 apartman, 32 konut ve 7 kamu kurumu ile görüştüklerini belirten Erdoğdu, "İpeksi dokunuşla sokaktan madalyaya uzanan eller" projesi kapsamındaki sporcularının 2019 yılında 50 madalya kazandıklarını kaydetti.

Emniyet Müdürü Karabörk ise ziyarete katılan ailelere, çocuklarını spora yönlendirdikleri için pişman olmayacaklarını, aksine sporla ilgilenen çocukların hem sosyal hayatta hem de derslerinde daha başarılı bireyler olacaklarını söyledi.

Arslan ise TDP'nin projelerine ellerinden geldiği kadar destek verdiklerini ve bundan sonra bu desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

Ziyaret Emniyetspor Kulübü öğrencilerinin yaptığı gösteriyle son buldu.

Kaynak: AA

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