KAYSERİ DİLENCİNİN SAKLADIĞI PARALAR BEBEK BEZİNDE ÇIKTI
KAYSERİ'de dilenirken yakalanan Sülhanım K.'nın (26) yanındaki bebek bezinin arasından 358 TL çıktı.
KAYSERİ'de dilenirken yakalanan Sülhanım K.'nın (26) yanındaki bebek bezinin arasından 358 TL çıktı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda dilencilere yönelik yaptığı denetimde Sülhanım K.?yi dilenirken yakaladı. Belediyeye götürülen Sülhanım K.'nın üst aramasında bebek bezi bulundu. Bebek bezinin arasından ise 358 TL çıktı. Paraya el konulurken, Sülhanım K.'ye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 204 TL para cezası kesildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı