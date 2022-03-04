Kayseri'den Suriye'ye yardım malzemesi gönderildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinden Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 1 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfınca "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları taşıyan tırların uğurlanması için tören düzenlendi.

Törene Kaymakam Aydın Göçer, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, İlçe Müftüsü Adem Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Göçer, Suriye'deki hayat şartlarının zorluğunu hatırlatarak, yardım kampanyasına emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür etti.

Yardım tırı, dua edilmesinin ardından yola çıktı.