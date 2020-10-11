Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi
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Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi

11.10.2020 18:32 | Son Güncelleme: 11.10.2020 19:09

Kayseri'de bir motosiklet, refüje vurduktan sonra aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında Musa El Yunus ile ismi belirlenemeyen bir kişinin bulunduğu motosiklet, refüje çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada motosikletten savrulan Musa El Yunus ile ismi belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrasında polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı kazada, cenazelerin otopsi yapılmak üzere morga kaldırılması sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi
Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi
Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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