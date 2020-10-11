Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi

Kayseri'de bir motosiklet, refüje vurduktan sonra aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında Musa El Yunus ile ismi belirlenemeyen bir kişinin bulunduğu motosiklet, refüje çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada motosikletten savrulan Musa El Yunus ile ismi belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrasında polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı kazada, cenazelerin otopsi yapılmak üzere morga kaldırılması sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı