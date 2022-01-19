Son dakika: Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Haberler
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Son dakika: Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika: Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı ve ihraç öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ali Göç/İHA)

Son dakika: Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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