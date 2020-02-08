Kayseri'de yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli hastaneye kaldırıldı
Haberler » Güncel » Kayseri'de yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli hastaneye kaldırıldı - Haber

Kayseri'de yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli hastanede tedavi altına alındı.

08.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:05
Kayseri'de yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli hastaneye kaldırıldı

'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli hastanede tedavi altına alındı.

Merkez İlçesi Emekevler Sokak'ta, H.T. (42) ile annesi E.T'nin (73) yaşadığı evde, annenin tüp almaya gittiği sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangında dumandan etkilenen H.T. itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla evden çıkarılarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. H.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan aynı evde daha önce de 3 kez yangın çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler