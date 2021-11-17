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Kayseri'de yangın çıkan av kullanılamaz hale geldi

AA / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel
Kayseri'de yangın çıkan av kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Kırsaldaki Üçkuyu Mahallesi'nde Memiş Cingi'ye ait üst katı inşaat halindeki müstakil evin alt katında yangın çıktı.

Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören çevredekiler alevlere müdahale etti.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de yangın çıkan av kullanılamaz hale geldi

Kayseri'de yangın çıkan av kullanılamaz hale geldi

Kayseri'de yangın çıkan av kullanılamaz hale geldi

Kayseri'de yangın çıkan av kullanılamaz hale geldi

AA / Ufuk Kocaeren - Son Dakika Haberleri

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