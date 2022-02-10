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Kayseri'de uyuşturucuya 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kayseri'de uyuşturucuya 5 gözaltı

KAYSERİ'de 2 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de 2 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Malatya yolundaki uygulama noktasında da eroin taşıyan 2 kişi, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Kocasinan ilçesinde yapılan baskınlarda 30,12 gram metamfetamin, 15,20 gram bonzai, 21 sentetik hap, 3 tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili F.G., M.C. ve S.S. gözaltına alındı.Doğu illerinden temin ettikleri 35 gram eroini Kayseri'ye getirmek isteyen Ö.A. ve E.A. da Malatya yolunda uygulama noktasında yakalandı. Toplamda gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri için emniyete götürüldü.


Kayseri'de uyuşturucuya 5 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucuya 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Uyuşturucu, Kayseri, Malatya, Eroin, Güncel, Haberler

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