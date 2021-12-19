Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de 8,5 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 8,5 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden gelen iki araçla uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Pınarbaşı ilçesinden itibaren takibe alınan araçlar, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada araçlardan birinin bagaj kısmında 8,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

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