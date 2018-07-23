Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, G.G. (28) ve B.K. (36) gözaltına alındı.

Yakalanan zanlıların yapılan üst, araç ve ev aramalarında, tek kullanımlık paketler halinde hazırlanmış 2 parça metamfetamin, 5 parça sentetik uyuşturucu hap ile tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.