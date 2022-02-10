Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada 35 gram eroin ele geçirildi, Ö.A. ve E.A. gözaltına alındı.

Ayrıca iki ikamete düzenlenen operasyonda 45,82 gram sentetik uyuşturucu, 21 uyuşturucu içerikli hap, 3 tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi, M.C, S.S. ve F.G. yakalandı.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Uyuşturucu, Kayseri, Malatya, Polis, Güncel, Haberler

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