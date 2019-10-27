Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.T. idaresindeki 38 AD 547 plakalı minibüs, Gülbayır Mahallesi'nde, M.P. yönetimindeki 38 F 0900 plakalı pancar yüklü tırla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen tır ve dolmuştakiler 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartıldı.
Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.