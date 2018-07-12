Kayseri'de Trafik Kazası 1'i Ağır 6 Yaralı

Kayseri-Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza 11.30 sıralarında Kayseri-Sivas karayolu Sarımsaklı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Nuri Demir yönetimindeki 45 UY 296 plakalı kamyonet, Mesut Darıcı yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Feci kazada çarpışmanın şiddeti ile kamyonet içinde bulunan Gülcihan, Nimet Demir, Ömer, Mehtap ve Emirhan Güzel kardeşler ile yabancı otomobilde bulunan Hezime Çelik çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Otomobil içinde sıkışan yaralılar, Sarıoğlan İlçesinden kent merkezine giden Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut, sağlık görevlileri ve trafikteki diğer vatandaşlar tarafından çıkarılarak Şehir Hastanesine gönderildi. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.