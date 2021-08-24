Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı
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Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de terör örgütü MKP üyesi olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü MKP üyesi olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "MKP silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.T'nin Kayseri'de olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri firari hükümlüyü yakaladı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen T.T, işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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